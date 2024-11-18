«كوادر» تطرح وظائف للمواطنين بمزايا «نافس» في عجمان

أتاحت منصة «كوادر»، التابعة لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين في القطاعَين الحكومي والخاص، مدعومة بمزايا برنامج «نافس» الذي يستهدف دعم المواطنين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تستهدف استقطاب الكفاءات المواطنة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) في مختلف القطاعات والوظائف المتنوعة.

وذكرت الدائرة أن المنصة عرضت وظيفة «سكرتير تنفيذي» في هيئة دعم الخدمات الأمنية للمواطنين من دون اشتراط خبرة للشاغر، على أن تتمثل مهام الوظيفة في: تخطيط وتنظيم أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، وتصنيف وتنظيم وثائقها وملفاتها، والتعامل مع المراجعين والتنسيق لإنجاز أعمالهم، وتنسيق الاجتماعات الداخلية والخارجية للرئيس المباشر.

وتضمنت الشواغر المطروحة وظيفة مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة تجارة وصناعة عجمان، بخبرة تصل إلى 10 سنوات فما دون، على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير، وتتمثل مهام الوظيفة في الإشراف على إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية للغرفة في ضوء التوجهات الاستراتيجية لإمارة عجمان، وعرض الخطة الاستراتيجية للغرفة على الجهات الحكومية والخاصة، واقتراح فرص الشراكة لتحقيق أهداف مشتركة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية.

كما طرحت المنصة وظيفة «أخصائي تقنية معلومات» في «إيمز قروب» براتب يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم، على أن يمتلك المتقدم الخبرة الكافية في برامج الحاسوب، وأن يراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً، وطرحت أيضاً وظيفة «مشرفة إدارية للطلاب» في مدرسة الشويفات الخاصة، براتب يراوح بين 6500 و7000 درهم، موضحة ضرورة أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس ومتوسطة الخبرة، بينما يراوح العمر المطلوب بين 24 و35 عاماً، فيما طلبت المدرسة ذاتها معلم لغة عربية يدرّس اللغة العربية والتربية الإسلامية براتب بين 6000 و8000 درهم.

وعرضت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان شاغر مفتش رئيس صحة وبيئة (فرع المنامة) بخبرة بين عامين وأربعة أعوام، وتتمثل مهامه الوظيفية في الإشراف على الرقابة على المؤسسات الغذائية والبيئية ومستودعاتها، للتأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية، والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، والإشراف على الرقابة على سوق السمك والخضار والفواكه واللحوم، للتأكد من توافر الشروط الصحية حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة، والإشراف على جمع عينات من إنتاج الصناعات الغذائية لفحصها مخبرياً، بهدف التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة النتائج لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، وأيضاً الإشراف على عمليات تنظيف وتطهير المعدات والآلات في المعامل والمصانع والمؤسسات الغذائية والنظافة الشخصية للعاملين.

من جهته، طرح المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، عبر المنصة، وظيفة مدير مكتب المدير التنفيذي بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس، وتتمثل مهامه في: الإشراف على جميع أعمال السكرتارية الخاصة بالمدير التنفيذي، وضمان تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية، وتوجيه فريق السكرتارية لتنفيذ المهام ‏الإدارية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ‏والإشراف على التحضير، والدعوة لكل الاجتماعات الخاصة بالمدير التنفيذي، ومتابعة إجراءات الاجتماعات وتدوين محاضرها وحفظها وفق النظام ‏المتبع، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي المطلوب، فضلاً عن‏ الإشراف على رفع التقارير الدورية المتعلقة بأداء اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب الإعلامي، والتأكد من تنفيذ فرق العمل لمهامها ومتابعة تقدمها ‏لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

كما طلب المكتب الإعلامي مواطناً لوظيفة «مدير إدارة التطوير الإعلامي»، بشرط أن يكون مستواه المهني «إدارة عليا»، وتتمثل مهامه في: تطوير خطة عمل الإدارة والإشراف عليها والمتابعة الدورية لسير الخطة، وتقديم مقترحات بالمبادرات ‏التطويرية والتحسينية، ‏وتطوير سياسات إعلامية شاملة واستراتيجيات لتعزيز سمعة إمارة عجمان وضمان توافقها مع رؤية ‏عجمان 2030،‏ ‏وإدارة جميع الأقسام التابعة للإدارة وفقاً لمعايير وسياسات البرنامج والإجراءات المعتمدة، ‏وإعداد وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالإدارة، والتأكد من التزام كل العاملين بها.

• منصة «كوادر» تستهدف استقطاب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات والوظائف.