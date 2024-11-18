أحمد بن محمد: تعزيز فرص الكادر الإماراتي في صُنع إعلامنا واجب وطني

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلام بلاده واجب وطني يستوجب مضافرة الجهود لتحقيقه، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي الكفاءات والمواهب الإماراتية اهتماماً كبيراً، لافتاً سموّه إلى أن مشاركة القطاع الخاص أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات كافة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموّه قيادات المؤسسات الشريكة في مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية»، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام في إطار أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، حيث تطرق اللقاء إلى أهداف المبادرة في دعم المواهب الوطنية وزيادة فرصها في المجال الإعلامي، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مجال التوطين.

ورحّب سموّه بالشركات الإعلامية التي انضمت إلى المبادرة، مؤكداً أن دعمهم لأهدافها يعكس مدى الوعي بأهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للمشاركة في تطوير قطاع الإعلام.

وتواصل مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية» ضم المزيد من الشركات والمؤسسات الإعلامية، حيث رحّبت بانضمام قناة «المشهد»، ومنصة «يانغو»، وشبكة «أو إس إن» التي تشمل تحت مظلتها منصة «أنغامي»، ليصل إجمالي الجهات المشاركة إلى نحو 30 جهة إعلامية رائدة.

وأكد شركاء «التعهّد» التزامهم بتوفير الدعم الممكن لإنجاح أهداف المبادرة، مثمنين دور مجلس دبي للإعلام في إطلاق المبادرات التي تتيح مزيد الفرص أمام المواطنين الشباب في المجال الإعلامي.

وعملاً بتوجيهات سموّ النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبحضور سموّه، وقّع «مجلس دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، للتعاون في تأكيد فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية في القطاع الخاص.

وأثنى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دور «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» وبرنامج «نافس» في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وما تطمح إليه من رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من الوصول إلى فرص التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين (مجلس دبي للإعلام) و(مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية)، كما التقيت الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة (تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية) التي أطلقها المجلس وتضم اليوم 30 جهة إعلامية رائدة.. تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلامنا واجب وطني يستوجب مضافرة الجهود لتحقيقه».

وأضاف سموّه: «نتطلع لأدوار أكبر للكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات الإعلامية الحكومية والخاصة، من خلال الجهود والمبادرات المشتركة لمجلس دبي للإعلام و(نافس)».

وأردف سموّه: «هدفنا إطلاق مبادرات نوعية لدعم المواهب الوطنية وفتح مجالات الإبداع والتميز أمامها، فهي الأقدر على نقل قصص النجاح الإماراتية بالصوت والصورة والكلمة وفي الفضاءات الرقمية».

قام بتوقيع مذكرة التفاهم الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنّام المزروعي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي.

وأعرب غنّام المزروعي عن شكره وامتنانه إلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموّه جهود التوطين خصوصاً على مستوى قطاع الإعلام، التزاماً برؤية القيادة الرشيدة بشأن تمكين المواطن الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأوضح أن الهدف من هذه الشراكة هو توفير فرص التوظيف للكوادر الإماراتية في القطاع الإعلامي الخاص، وذلك لتزويد السوق الإعلامية بكفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجاتها.

من جهتها، أكدت منى غانم المرّي أهمية الاتفاق، وقالت: «مضافرة الجهود مع برنامج (نافس) تمهّد لشراكة استراتيجية هدفها تأكيد فرص الكادر الإماراتي للمنافسة في سوق العمل الإعلامي.. هناك حاجة إلى إعداد إعلاميين مُلمِين بمتطلبات التميز وقادرين على التعامل مع المعطيات الجديدة في عالم الإعلام».

وأضافت: «نتطلع من خلال تعاوننا مع (نافس) إلى توسيع المساحة المتاحة للكوادر الإماراتية في مجال الإعلام».

ونصّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الجانبين، وتشجيع مؤسسات الإعلام الخاصة على التسجيل في منصة «نافس»، وتوفير فرص التدريب والخبرة للمواطنين المُسجَلين في المنصة، والتعاون في تيسير الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، كما سيشمل التعاون تعزيز الوعي عبر ورش عمل تعريفية بما يدعم الأهداف المنشودة.

أحمد بن محمد:

• هدفنا إطلاق مبادرات نوعية لدعم المواهب الوطنية، فهي الأقدر على نقل قصص النجاح الإماراتية.

غنّام المزروعي:

• الدولة ملتزمة بتطوير وتنمية الكفاءات الإماراتية، وتأكيد إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.

منى المرّي:

• التعاون يمهّد لشراكة استراتيجية هدفها تأكيد فرص الكادر الإماراتي للمنافسة في سوق العمل الإعلامي.