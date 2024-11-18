تطوير مداخل ومخارج 4 مناطق سكنية في دبي

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تطوير مداخل ومخارج إضافية لأربع مناطق سكنية، من شوارع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والإمارات، وحصة، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى مناطق ند حصة والعوير الأولى، والبرشاء جنوباً ووادي الصفاء الثالثة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة تراوح بين 50 و80%.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، في بيان صحافي أمس: «يأتي تنفيذ المشروع في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة، وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة».

وأشار إلى أن المشروع يخدم أكثر من 400 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مداخل ومخارج إضافية، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع حصة، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والحلول المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في تلك المناطق. وأضاف: «يتضمن المشروع توفير مدخل ومخرج إضافي لمنطقة ند حصة من شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تبلغ 6000 مركبة في الساعة، يخدم منطقة ند حصة، والورسان الرابعة، وحصة جاردنز، وواحة دبي للسيليكون، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف نسمة».

وأردف: «يمتد المشروع من التقاطع مع شارع الخدمة المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، كما يشمل تنفيذ شارع بسعة مسارين في كل اتجاه، مقابل منطقة ند حصة، يشتمل على دوار يخدم مداخل ومخارج منطقة ند حصة ومجمع واحة دبي للسيليكون، وتوفير تقاطع محكوم بإشارة ضوئية مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، لتقليل زمن الرحلة من 138 ثانية إلى 37 ثانية، بنسبة تحسن 80%».

وذكر أن المشروع يتضمن تنفيذ طريق بطول 7.5 كيلومترات، يربط منطقة العوير الأولى بشارع الإمارات، لتوفير مدخل وطريق لخدمة منطقة العوير الأولى السكنية التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، ويسهم تطوير المدخل والمخرج الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية لمداخل ومخارج المنطقة من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة، بزيادة نسبتها 100%.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات: «تعد أعمال التطوير في منطقة البرشاء جنوب، جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الجاري تنفيذه حالياً، ويخدم المشروع 75 ألف نسمة، وشمل المشروع إجراء تعديلات على الإشارة الضوئية في التقاطع بين شارع حصة مع منطقة البرشاء جنوباً وذلك بإضافة مسار ثالث للالتفاف يساراً والدخول من شارع حصة إلى منطقة البرشاء جنوباً، كما شملت التعديلات توسعة شارع حصة بإضافة مسارين بطول 1114 متراً، على التقاطع الذي يخدم الحركة المروية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخيل، ليرتفع إجمالي عدد المسارات إلى أربعة في كل اتجاه، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج لمنطقة البرشاء جنوباً، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 9000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وانخفاض وقت الانتظار على الإشارة الضوئية من أربع دقائق إلى دقيقة واحدة».

وأفادت الهيئة بأن المشروع في «وادي الصفا 3» شمل تنفيذ مدخل مباشر من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمنطقة وادي الصفا الثالثة للقادمين من شارع دبي - العين، بطول أربعة كيلومترات للطرق الداخلية والمدخل، لخدمة سكان المنطقة، ويسهم المشروع في تقليل المسافة المقطوعة لسكان المنطقة بنحو 10 كيلومترات، وخفض زمن الوصول للمنطقة من 10 دقائق إلى دقيقتين.

• %100 زيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل «العوير الأولى».