شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «تكاليف العلاج علينا»

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى الأهلية في مصفح، مبادرة «تكاليف العلاج علينا» التي تضمنت إعفاء مجموعة من المرضى من دفع رسوم التكاليف العلاجية التي تكبدوها خلال مرحلة العلاج، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر سنوياً.

وأوضح مدير مركز شرطة مصفح، العقيد يوسف محمد المهيري، أن المبادرة شملت تقديم المساعدات للمرضى، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف المعاناة عنهم، ورسم البسمة على وجوههم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً الحرص على تعزيز مبادرات التسامح على الصعيد الوطني والدولي، انطلاقاً من إرث الدولة الإنساني، ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.