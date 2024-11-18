إطارات

طالب سائقو المركبات الخفيفة إدارات المرور في الدولة بالنظر في مسألة انتشار بقايا إطارات تالفة للشاحنات على بعض الطرق الخارجية، بعد انفجار تلك الإطارات بشكل مفاجئ أثناء السير بسبب تهالكها وقدمها، ما يربك السائقين ويؤدي إلى تدهور شاحنات، وذلك لعدم وجود صيانة دورية من قبل سائقي تلك الشاحنات بين فترة وأخرى، ما يسبب حوادث مرورية على الطرقات.

سباحة

شكا مرتادو شاطئ أم سقيم ترك أشخاص لأبنائهم يسبحون على الشاطئ من دون مراعاة إجراءات السلامة والأمان، وبلا مُرافق أو سترات نجاة، وهم في أعمار تراوح ما بين ثماني و12 سنة، ما يهدد بوقوع حوادث غرق، في ظل عدم وجود وعي كافٍ عند بعض أولياء الأمور، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بوضع لافتات تمنع السباحة دون إجراءات السلامة.

«سكوترات»

يعاني سائقون في المناطق الصناعية بالشارقة قيام أشخاص بقيادة درّاجات هوائية وكهربائية (سكوترات) على الطرقات الرئيسة والفرعية بأعداد كبيرة، مشكلين إرباكاً كبيراً للسائقين ما يهدد بوقوع حوادث مرورية جراء هذه السلوكيات التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص، إذ إنهم يسيرون في حرم الطريق وليس خارجه، وطالبوا المسؤولين في شرطة الشارقة بالنظر في الأمر للحفاظ على السلامة المرورية.

ملصقات

يعاني مرتادو شارع الوحدة في الشارقة وجود ملصقات إعلانية على جدران بعض البنايات السكنية والمحال التجارية والمجمعات الكهربائية، وغيرها من الأماكن الأخرى التي كثرت فيها هذه الإعلانات العشوائية وشوهت منظرها الحضاري، ويستغل المعلن وضع هذه الإعلانات بشكل مجاني دون مراعاة أنها تشوّه المنظر العام للمكان، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في الأمر.