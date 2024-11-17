أحمد بن محمد: تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلامنا واجب وطني

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على منصة "إكس": "شهِدت توقيع مذكرة تفاهم بين "مجلس دبي للإعلام" و"مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، كما التقيت الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية" التي أطلقها المجلس وتضم اليوم 30 جهة إعلامية رائدة … تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلامنا واجب وطني يستوجب مضافرة الجهود لتحقيقه، ونتطلع لأدوار أكبر للكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات الإعلامية الحكومية والخاصة من خلال الجهود والمبادرات المشتركة لمجلس دبي للإعلام و"نافس"…هدفنا إطلاق مبادرات نوعية لدعم المواهب الوطنية وفتح مجالات الابداع والتميز أمامها فهي الأقدر على نقل قصص النجاح الإماراتية بالصوت والصورة والكلمة وفي الفضاءات الرقمية".