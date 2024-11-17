"طرق دبي" تنفذ تعديلاً هندسياً لتسهيل الدخول والخروج في 4 مناطق سكنية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله) بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، تنفذ هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير مداخل ومخارج إضافية لأربع مناطق سكنية، من شوارع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والإمارات، وحصة، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى مناطق ند حصة والعوير الأولى والبرشاء جنوباً ووادي الصفاء الثالثة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة تتراوح بين 50% و80%.

400 ألف نسمة

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ المشروع، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم أكثر من 400 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مداخل ومخارج إضافية، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع حصة، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والحلول المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في تلك المناطق.

ند حصة

وأضاف: يتضمن المشروع توفير مدخل ومخرج إضافي لمنطقة ند حصة من شارع الشيخ محمد بن زايد ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية 6000 مركبة في الساعة، يخدم منطقة ند حصة، والورسان الرابعة، وحصة جاردنز، وواحة دبي للسيليكون، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف نسمة.

ويمتد المشروع من التقاطع مع شارع الخدمة المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، كما يشمل تنفيذ شارع بسعة مسارين في كل اتجاه، مقابل منطقة ند حصة، يشتمل على دوار يخدم مداخل ومخارج كل من منطقة ند حصة ومجمع واحة دبي للسيليكون، وتوفير تقاطع محكوم بإشارة ضوئية مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، لتقليل زمن الرحلة من 138 ثانية إلى 37 ثانية، بنسبة تحسن 80%.

العوير الأولى

ويتضمن المشروع تنفيذ طريق بطول 7.5 كيلومترات، يربط منطقة العوير الأولى بشارع الإمارات، لتوفير مدخل وطريق لخدمة منطقة العوير الأولى السكنية، التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، ويسهم تطوير المدخل والمخرج الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية لمداخل ومخارج المنطقة من 1500 مركبة في الساعة إلى 3000 مركبة في الساعة بزيادة نسبتها 100%.

البرشاء جنوب

وتعدُ أعمال التطوير في منطقة البرشاء جنوب، جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الجاري تنفيذه حالياً، ويخدم المشروع 75 ألف نسمة، وشمل المشروع إجراء تعديلات على الإشارة الضوئية في التقاطع بين شارع حصة مع منطقة البرشاء جنوباً، وذلك بإضافة مسار ثالث للالتفاف يسارا والدخول من شارع حصة إلى منطقة البرشاء جنوباً، كما شملت التعديلات، توسعة شارع حصة بإضافة مسارين بطول 1114 متراً، على التقاطع الذي يخدم الحركة المروية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخيل، ليرتفع إجمالي عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويساهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج لمنطقة البرشاء جنوباً، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 9000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وانخفاض وقت الانتظار على الإشارة الضوئية من أربع دقائق إلى دقيقة واحدة.

وادي الصفا 3

وشمل المشروع في وادي الصفا 3 تنفيذ مدخل مباشر من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمنطقة وادي الصفا الثالثة للقادمين من شارع دبي ـ العين، بطول أربع كيلومترات للطرق الداخلية والمدخل، لخدمة سكان المنطقة، ويسهم المشروع في تقليل المسافة المقطوعة لسكان المنطقة بحوالي 10 كم، وخفض زمن الوصول للمنطقة من 10 دقائق الى دقيقتين.

الورقاء

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، ويشمل المشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول ثماني كيلومترات، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 5000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة بنسبة 80%، حيث سينخفض من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق، وسيقلل المسافة المقطوعة للرحلات من 5.7 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر، وسينجز خلال عام واحد.

ويخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مدخل ومخرج جديد لمنطقة الورقاء، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء 1، وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لضمان تقليل الكثافة المرورية، وستسهم هذه الأعمال في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1، بنسبة 30%، كما تنفذ الهيئة حاليا طرقاً داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، وستنفذ في الفترة القادمة مساراً للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً، لتعزيز الربط مع مسارات الدراجات في المناطق المجاورة.