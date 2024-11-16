ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى البرازيل

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، لحضور أعمال قمة مجموعة الـ20 في نسختها الـ19، التي تُعقَد يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويلتقي سموّه، خلال الزيارة، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لبحث سُبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.

ويشهد سموّه، على هامش الزيارة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات وشركات إماراتية وبرازيلية في مختلف المجالات الحيوية.