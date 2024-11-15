ذياب بن محمد بن زايد يُعزي بوفاة والدة فارس خلف المزروعي

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مي فارس المزروعي، والدة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد في منطقة الظفرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان