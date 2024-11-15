2500 خبير من 100 دولة في «منتدى دبي للمستقبل 2024»

يشارك أكثر من 2500 خبير من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية، و100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مختلف المجالات المستقبلية، من نحو 100 دولة، في الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل 2024»، التي تنعقد يومَي 19 و20 الجاري في «متحف المستقبل».

كما يشهد المنتدى أجندة حافلة تشمل أكثر من 70 كلمة رئيسة وجلسة حوارية ضمن موضوعات حيوية مهمة لمستقبل الأفراد والمجتمعات والكوكب، إضافة إلى فعاليات مصاحبة مفتوحة تقدّم للمرة الأولى للجمهور.

ويشارك في تقديم أجندة المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في «متحف المستقبل» برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم، بحضور أكثر من 2500 من المتخصصين العالميين في القطاعات المستقبلية الحيوية، وبمشاركة 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مختلف المجالات المستقبلية.

تشهد فعاليات اليوم الأول كلمات رئيسة متنوعة، وجلسة حوارية بعنوان «من الفضاء إلى المحيط: مستقبل استكشاف الكون؟»، تتبعها جلسة حوارية بعنوان «مفاهيم الزمن وتأثيرها في رؤيتنا للمستقبل».

كما يلقي مؤسس «ألفا جيو»، الدكتور براغ خانا، كلمة رئيسة بعنوان «هل ستكون المناطق الأكثر جاهزية للمستقبل هي الوجهة المقبلة للمجتمعات؟»، وتبحث الجلسة النقاشية بعنوان «ماذا يحدث لو لم نستشرف المستقبل؟».

بدوره، يقدم المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى «سايكينيتك»، الدكتور جوردان نغوينفي، في كلمة رئيسة، مجموعة من الإجابات التي يطرحها من وجهة نظره وخبراته ودراساته لسؤال: «كيف تخدم التكنولوجيا أصحاب الهمم في المستقبل؟».

ويشهد اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل تنظيم معرض «بلايفل فيوتشرز» حول دمج المجتمعات في تصميم مستقبل أفضل، ومعرض ألعاب استشراف المستقبل، كما سيتم تنظيم ورشة عمل «سيناريوهات مستقبلية حول الأنظمة الصحية»، بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية و(MOD)، وورشة عمل «إعادة التدوير ومستقبل التصنيع» من تنظيم (ARUP)، وورشة عمل «تغيير السيناريو: كيف يمكن للأفلام أن تؤثر إيجابياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي؟»، التي ينظمها معهد «مستقبل الحياة».

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل» أيضاً 15 جلسة، تركز على محاور المجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، ومستقبل الأنظمة البيئية، وتمكين الأجيال القادمة، ومستقبل الأنظمة الصحية، إضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل، ويجيب الخبراء العالميون خلال مشاركتهم في الجلسات المتخصصة عن أسئلة عالمية مهمة، منها على سبيل المثال: ما حقوق وتشريعات الطبيعة؟ وما مستقبل صناعة الدواء؟ وهل يمكننا التحكم بالمستقبل؟ كما تتضمن هذه الجلسات مشاركة طبيب القلب الياباني، ماكوتو سوزوكي، (92 عاماً) في جلسة حول أبحاث إطالة العمر.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للمستقبل بجلسة حوارية بعنوان «كيف يمكن لتجارب العيش في المستقبل أن تغير الحاضر؟»، وسيطلق مدير مكتب إنوسنتي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بو فيكتور نيولند، تقريراً خاصاً حول مستقبل الأطفال حول العالم من منصة «منتدى دبي للمستقبل 2024»، كما يشهد اليوم الثاني جلسة حوارية بعنوان «صناعة مستقبل أجيال الغد»، تليها جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل الإنسانية خارج حدود الأرض».

ويتضمن المنتدى جلسة نقاشية بعنوان «رؤى متعمقة حول استشراف المستقبل»، تتبعها جلسة حوارية بعنوان «ما علامات نجاح استراتيجيات استشراف المستقبل؟»، وستكون الجلسة الحوارية الختامية بعنوان «مستقبل المتاحف».

وتعقد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في متحف المستقبل، ضمن «منتدى دبي للمستقبل 2024»، فعالية «الأطفال حول العالم» التي تسلط الضوء على أهمية تضافر الجهود لتوفير مستقبل أفضل لأطفال العالم وسط التحولات والتغيرات التي نشهدها.

. 70 كلمة رئيسة وجلسة حوارية.

. 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم

. 3 ورش عمل، ومعرضان خلال اليوم الأول.