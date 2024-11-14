حمدان بن محمد : دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للإعلام والتكنولوجيا

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، عبر منصة إكس: "خلال لقاء مع ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس"، ناقشنا التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال التحوّل الرقمي، والدور الريادي الذي تلعبه دبي في تقديم التسهيلات وأرقى الخدمات للقطاع الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي ... 'إكس' اختارت دبي في عام 2015 لتكون وجهة لافتتاح أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا مع إيلون ماسك وفريق عمله في"إكس" ومع الشركات والمنصات العالمية بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للإعلام والتكنولوجيا وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33"