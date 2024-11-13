منصور بن زايد يستقبل عدداً من رؤساء مجالس الشورى والنواب في دول الخليج

استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال المعولي، ورئيس مجلس الشورى بدولة قطر، حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، الذين يشاركون في الاجتماع الدوري الـ18 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج العربية في مختلف المجالات، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.