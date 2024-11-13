إلهام علييف يشكر رئيس الدولة على دعم الإمارات لأذربيجان في استضافة «COP29»

رحب رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ«قمة قادة دول العالم للعمل المناخي» ضمن مؤتمر الأطراف «COP29»، وهنّأ سموّه بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي خلال «COP28» الذي استضافته الدولة، ونوّه بجهود الإمارات الداعمة لبلاده على صعيد استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29».

وقال علييف، في كلمته، إن «تنظيم مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو يعكس تقدير بلاده للعمل متعدد الأطراف وتلاقي الثقافات»، مشيراً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف مشارك من أكثر من 196 دولة لحضور «COP29».

وأضاف أن بلاده كونها رئيساً لمؤتمر الأطراف «COP29»، تسعى إلى إيجاد توافق بين البلدان النامية والمتقدمة، وإقامة علاقات بين الجنوب والشمال، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة التي بدأتها أذربيجان غيّرت طرق الطاقة والنقل في أوراسيا.

وأوضح أن بلاده تعير اهتماماً كبيراً لأسواق التصدير، وتسعى مع شركائها إلى تنفيذ مشاريع أمن الطاقة المهمة الأخرى، مشيراً إلى أن أحدها إمداد الطاقة عبر قاع البحر الأسود.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته، إن «الدول الأطراف اتفقت في (COP28) الذي عقد في دولة الإمارات، العام الماضي، على التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وتسريع استخدام أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات، وتحديد المسار للوصول إلى ذلك، بما يسمح بتعزيز التكيّف مع المناخ، وأن يتلاءم ذلك كله مع ما سيتم تقديمه خلال الجولة القادمة من الإسهامات المحددة وطنياً، وخطط المناخ الوطنية على مستوى الاقتصاد للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية»، مؤكداً «أن الوقت قد حان للوفاء بالالتزامات».

وأضاف أن الضرورة الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحاً وإلحاحاً مع كل ابتكار وتحسين في استخدام واستهلاك موارد الطاقة المتجددة، وكل انخفاض في الأسعار، واصفاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنهما أرخص مصدر للكهرباء الجديدة.