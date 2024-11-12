محمد بن راشد يطلق مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مقر شرطة دبي، واطَله سموه على أحدث خططهم التطويرية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال زيارتي اليوم لشرطة دبي .. اطلعنا على أحدث خططهم التطويرية .. وأطلقنا مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم مثل مبني أكاديمية شرطة دبي الجديد بمنطقة الروية والتي يستوعب 2500 طالب وطالبة .. بالإضافة لمركز جديدة لتحليل البيانات الجنائية .. ومركز تدريبي متخصص في منطقة حتا .. ومبني جديد لأمن الهيئات والمنشآت والطوارىء.. ومبني جديد للطب الشرعي وغيرها من المشاريع .. ".

وتابع سموه: "نبارك جهود شرطة دبي .. ونقدر جهود جميع أفرادها وضباطها .."

وختم سموه قائلا: "تتوسع المدينة .. وتتزايد المسؤوليات والواجبات الشرطية .. ويتسارع الإقبال على هذه المدينة العالمية.. وتبقى حقيقة ثابتة .. أن الأمن والأمان والاستقرار هو العملة الأغلى والضمان الأكبر لدوام واستمرار وازدهار مسيرة التنمية الوطنية المباركة .

حفظ الله بلدنا ووفق الجميع لخدمته .".