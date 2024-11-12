ولي عهد أبوظبي يلتقي حاكمة طوكيو

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، التي تقوم بزيارة إلى الدولة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بين العاصمتين أبوظبي وطوكيو في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، والوفد المرافق.