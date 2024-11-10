إنجاز 7 مشاريع لزراعة وتجميل تقاطعات شارعي الشيخ زايد والخيل بدبي

أنجزت بلدية دبي سبعة مشاريع تجميلية جديدة لزراعة وتجميل التقاطعات الرئيسة على شارعي الشيخ زايد والخيل، بكلفة 245 مليون درهم، وبمساحة تمتد على أكثر من 1.4 مليون متر مربع.

وجاء إنجاز المشاريع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة نسبة المساحات الخضراء المزروعة في الإمارة.

وقالت بلدية دبي في بيان صحافي أمس، إن هذه المشاريع تندرج ضمن مساعي البلدية المتواصلة لتعزيز جاذبية إمارة دبي، وإضفاء هوية بصرية جمالية تعكس المزيج الفريد بين الطابع العمراني المتميز، والمساحات الخضراء التي تُزين التقاطعات الحيوية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة عالمياً.

واستندت البلدية في تنفيذ هذا المشروع إلى رؤية متكاملة تسعى للارتقاء بالمشهد الجمالي لتقاطعات الإمارة عبر توسيع الرقعة الخضراء، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى زراعة وتجميل دبي وفق أرقى معايير الاستدامة البيئية، حيث بلغ عدد الزهور والنباتات التجميلية المزروعة قرابة 2.5 مليون شتلة، و6500 شجرة، إضافة إلى تثبيت أنظمة ري مستدامة ومتطورة وذات كفاءة عالية في استهلاك المياه.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، في البيان الصحافي، أن مشاريع زراعة وتجميل التقاطعات والشوارع الرئيسة التي نفذتها بلدية دبي، تندرج ضمن مستهدفات «مشروع دبي الخضراء» الهادف إلى زيادة مساحات التخضير والتجميل الزراعي في المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وفق خطط مدروسة ومستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وقال: «ملتزمون في بلدية دبي بمواصلة التوسّع في زراعة دبي، عبر تنفيذ مشاريع متكاملة ووفق ممارسات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بجاذبية المدينة، وتعزيز الطابع الجمالي الفريد للإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الاستدامة والتميز الذي يجمع بين التطور العمراني وجاذبية التنوع البيئي».

تقاطعات شارع الشيخ زايد

ونفّذت بلدية دبي أعمال زراعة وتجميل تقاطعات شارع الشيخ زايد الشريان الحيوي لإمارة دبي عبر أربعة مشاريع رئيسة، على مساحة إجمالية تبلغ 843 ألف متر مربع، شملت زراعة وتجميل تقاطعَين رئيسين هما، تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس، وتقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الجمايل (شارع جرن السبخة سابقاً)، وزراعة وتجميل جوانب الطريق من تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع أم سقيم، وصولاً إلى تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس بطول 70 كيلومتراً.

وشملت أعمال الزراعة والتجميل في تقاطعات وجوانب الشوارع الرئيسة، زراعة قرابة 1.5 مليون شتلة من الزهور والنباتات، وزراعة 3500 شجرة، لتقديم نموذج متميز في مجال الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تعزيز الجاذبية الطبيعية للتقاطعات بفضل استخدام 290 ألف متر مربع من مغطيات التربة، التي تمنع التآكل وتضفي على المنطقة مظهراً طبيعياً راقياً.

تقاطعات شارع الخيل

وضمت أعمال زراعة وتجميل تقاطعات شارع الخيل ثلاثة مشاريع رئيسة غطّت مساحة تتجاوز 625 ألف متر مربع شملت: تقاطع شارع الخيل مع شارع الميدان، وتقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل مع شارع أم سقيم. وضمت أعمال الزراعة التجميلية، زراعة مليون شتلة من الزهور والنباتات، و3000 شجرة، واستخدام 143 ألفاً و654 متراً مربعاً من مغطيات التربة.

وتواصل بلدية دبي جهودها في تنفيذ المزيد من المشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر المدن جاذبيةّ وجمالاً واستدامةً، والتي تنسجم مع المساعي الحثيثة للبلدية في تبني وتطبيق أفضل ممارسات واستراتيجيات الاستدامة البيئية. وكانت بلدية دبي قد زرعت أكثر من 185 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وبمعدل 500 شجرة يومياً. كما بلغت المساحة الجغرافية المضافة إلى الرقعة الخضراء في الإمارة 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنة بـ170 هكتاراً في 2022.

• 2.5 مليون شتلة من الزهور والنباتات التجميلية.. و6500 شجرة تُزين التقاطعات.

• 1.4 مليون متر مربع المساحة الممتدة عليها أعمال زراعة وتجميل التقاطعات الحيوية.

• 234 هكتاراً.. المساحة الجغرافية المضافة إلى الرقعة الخضراء في الإمارة خلال 2023.