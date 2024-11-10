«طفل من أصحاب الهمم» يُعايش تجربة ضابط في شرطة دبي

حقق مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمنية الطفل مطر محمد الكتبي بحضور شقيقته شيخة الكتبي، في أن يعايش تجربة مهمة ضابط شرطة لمدة يوم واحد.

وقالت شرطة دبي في بيان صحافي، أمس، إنها وفرت للطفل الكتبي وشقيقته، الزي الرسمي لضابط الشرطة، ثم اصطحبته، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في جولة ميدانية في سيارة «تسلا سايبر تراك»، السيارة الكهربائية الحديثة التي أضافتها شرطة دبي إلى أسطولها من سيارات دوريات الشرطة السياحية الفاخرة.

واصطحبت شرطة دبي الطفل الكتبي في زيارة إلى مركز الشرطة الذكي (SPS)، ليتعرّف إلى الخدمات الذكية التي يقدّمها للمجتمع وأصحاب الهمم، وأتاحت له فرصة مشاهدة الكلاب البوليسية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني (K9)، إلى جانب تقديم هدية تذكارية له.

ويأتي تحقيق أمنية الطفل، ضمن برنامج «إسعاد طفل»، الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال، في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتحقيق أهداف استراتيجية أصحاب الهمم في شرطة دبي.