2500 خبير من 100 دولة في «منتدى دبي للمستقبل 2024»

يشارك 2500 خبير ومتخصص في مختلف المجالات الاستشرافية والمستقبلية من نحو 100 دولة، في فعاليات الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل»، الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في «متحف المستقبل». كما تشهد الدورة مشاركة 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات، ومختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج هذا التجمع العالمي الأكبر من نوعه لتصميم المستقبل واستشرافه، الذي ينعقد برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورشة عمل، بمشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل في مختلف فعاليات المنتدى.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى أول رائدة فضاء عربية وإفريقية، سارة صبري، والدكتور ماكوتو سوزوكي من مركز أبحاث أوكيناوا لأبحاث إطالة العمر، وليلى عبداللطيف من جمعية الإمارات للطبيعة – الصندوق العالمي للطبيعة، وآيمي ويب من معهد «المستقبل اليوم»، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عمران شرف، والشريك المؤسس لشبكة غلوبال بيزنس، جاي أوجيلفي، وغيرهم الكثير.

وقالت مديرة المكتب التنفيذي للأمانة العامة للأمم المتحدة، ميشيل جريفين: «أتطلع إلى المشاركة في منتدى دبي للمستقبل، لمناقشة فرص تنفيذ الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مختلف المجالات المستقبلية، خصوصاً في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل واعتماد (ميثاق المستقبل) خلاله».

وصرحت الأستاذة المحاضرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، البروفيسورة باتي مايس: «يأتي انعقاد منتدى دبي للمستقبل في الوقت الذي أعتقد فيه أننا وصلنا إلى النقطة الحاسمة، والوقت المناسب لضمان توظيف تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، والتي تعد بالكثير من الفرص الواعدة والمهمة لتنمية كل المجتمعات وتعود بالنفع على الإنسانية».

بدوره قال مدير المكتب العالمي للبحوث والاستشراف لدى «يونيسف»، إنوسنتي بو فكتور نايلوند: «نهدف من خلال المشاركة في هذا المنتدى إلى مناقشة كيف سيبدو العالم في عام 2050 بالنسبة للأجيال القادمة، فالجواب يعتمد علينا بشكل مباشر، ويمكننا أن نشكل مستقبلاً أفضل للأطفال، ولكن ذلك يتطلب العمل بشكل مشترك، والتركيز على مستقبل الأجيال القادمة في تصميم الخطط والاستراتيجيات والمبادرات كافة».

من جانبها، بيّنت رئيسة مكتبة المستقبل، آن بيت هوفيند، أن مشاركتها في «منتدى دبي للمستقبل» ستتيح لها المجال لتسليط الضوء على كيفية تعامل الفن مع التفكير الاستراتيجي والاستدامة، وعلاقتنا بالوقت والمعرفة والثقافة.

وأكدت رئيسة الإنتاج المادي لدى أفلام أمازون الأصلية، جلين جينور، أن «التكنولوجيا تتطور باستمرار، ويتمكن المزيد من الناس من مشاركة قصصهم على نطاق أوسع، ولسرد القصص قدرة فريدة على تشكيل التصورات وإلهام التغيير وتوسيع الحدود وربط الثقافات والأجيال، وأتطلع للمشاركة في منتدى دبي للمستقبل للتحدث عن هذا الموضوع وكيف يمكنه الإسهام في تشكيل مستقبلنا».

بدوره، قال خبير استشراف المستقبل والأستاذ المساعد في جامعة ستانفور، دبول سافو: «يشكل منتدى دبي للمستقبل حدثاً سنوياً مهماً لاستعراض أحدث الأبحاث والدراسات، والتعرف إلى أبرز منهجيات استشراف المستقبل والتنبؤ بالتحديات العالمية الكبرى، وهو من الأحداث التي يجب على المتخصصين في مجال الاستشراف والراغبين في تحقيق أكبر قدر من التأثير من خلال عملهم حضورها».

وأعرب المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى سايكيناتك، الدكتور جوردان نجوين، عن تطلعه للمشاركة في منتدى دبي للمستقبل والتواصل مع القادة المؤثرين الذين سيحضرون المنتدى من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار التي يمكن أن تفيد البشرية، وفهم كيفية الاستفادة بشكل جماعي من أدوات العلوم والتكنولوجيا، لتحويل التركيز على المستقبل.

وقالت الطبيبة والأستاذة المحاضرة في الرعاية الطبية القلبية النسائية بمركز رادبودومك الطبي الجامعي في نيميغن بهولندا، البروفيسورة أنغيلا ماس: «ستتيح لي المشاركة في منتدى دبي للمستقبل إمكانية الحوار مع المشاركين حول أهمية طب القلب الذي يراعي الفروق بين الجنسين، ويدعم الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية لدى النساء لتحسين جودة الرعاية حتى يستفيد المجتمع بأكمله».

ويتطرق المتحدثون العالميون من منصة الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل» إلى خمسة محاور رئيسة تشمل مستقبل الأنظمة البيئية، والمجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، وتمكين الأجيال القادمة، ونظرة متعمقة في استشراف المستقبل.

قطاعات مستقبلية

تركز جلسات وفعاليات هذا المنتدى العالمي على استشراف مستقبل أهم القطاعات الرئيسة، مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي، وغيرها الكثير.

100 مشروع مبتكر

سيشهد «منتدى دبي للمستقبل 2024» أيضاً، استعراض أفضل 100 مشروع تجريبي وحلّ مبتكر، ضمن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي سيتم تنظيمها بإشراف سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة «حسين سجواني – داماك الخيرية» الشريك الاستراتيجي لهذه المبادرة، والتي أعلنت أخيراً عن تخصيص 100 مليون درهم لدعم الابتكار والتكنولوجيا.

فعاليات مصاحبة

تتضمن دورة هذا العام العديد من الفعاليات المصاحبة الجديدة قبل

المنتدى وخلاله وبعده، لتعزيز التواصل بين المشاركين خلال تنظيم هذه الفعاليات التفاعلية والثقافية والفنية، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنبؤ بالتوجهات الناشئة والاستعداد لها، إضافة إلى مشاركة الرؤى المتعمقة حول منهجيات التخطيط للمستقبل، وتطوير السيناريوهات والأساليب المبتكرة لحل المشكلات، وغيرها.

. 150 متحدثاً من الإمارات والعالم يستعرضون أهم التوجهات العالمية لتصميم المستقبل واستشرافه.