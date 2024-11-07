حاكم الشارقة يلتقي وفد جامعة ليفربول الإنجليزية

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، رئيس جامعة الذيد، صباح اليوم "الخميس"، وفداً أكاديمياً من جامعة ليفربول الإنجليزية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد الزائر، متناولاً سموه التعاون الواسع الذي تعمل عليه إمارة الشارقة في التعليم العالي والبحث العلمي بما تضمه من جامعات وأكاديميات متخصصة، مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة في مختلف دول العالم، وجامعات المملكة المتحدة على وجه الخصوص، مما يسهم في تبادل الخبرات العلمية، وتطوير مستويات المجتمع التعليمي من الأساتذة والطلبة، وتحقيق أهداف الخطط التعليمية التي تعمل عليها الإمارة.

وتناول اللقاء رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في التعليم، والتي تنبني على خطط منهجية وإستراتيجية مرسومة أسهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في إمارة الشارقة في كافة المناطق والمدن، وأثمرت إنشاء مؤسساتٍ تقدّم أرقى أنواع التعليم المتخصص على مستوى الدرجات الجامعية كلها، ما جعلها نموذجاً ومِثالاً على جودة التعليم العالي وحُسن إدارته وتوظيفه واختيار التخصصات المناسبة وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات لفائدة الدارسين والمتعلمين.

كما بحث اللقاء أهمية الاستفادة من كافة التجارب العلمية والأكاديمية في البيئة المحلية خاصة على مستوى الدراسات الجامعية التطبيقية، مثل العلوم الزراعية والطبية والصحية، وتوجيه الطلبة إلى البحث العلمي وذلك لاكتساب الخبرات المطلوبة، والتعاون مع كافة مكونات المجتمع لضمان نجاح جميع المشروعات التنموية، وخروج الطلبة بتجربة دراسية غنيّة تجعلهم في أتم الاستعداد للانخراط في الحياة العملية وخدمة مجتمعاتهم.

واستعرض اللقاء التعاون بين جامعتي الذيد وليفربول في مجال برنامج الطب البيطري، الذي يُصنف بأنه أحد أفضل البرامج في المملكة المتحدة بناءً على أحدث التصنيفات العالمية، حيث سيكون البرنامج ضمن ما ستطرحه جامعة الذيد في برامجها الدراسية وتتميز به، وذلك بتوفّر كافة المرافق والبيئة المحيطة.

وقدم وفد جامعة ليفربول، من جانبه، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الفرصة وفتح مجالات التعاون مع جامعات إمارة الشارقة، مما يعود بالفوائد المتبادلة في العديد من المجالات الأكاديمية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى سموه درع جامعة الذيد إلى الوفد، وتفضل بتسلم هدية تذكارية من جامعة ليفربول.

حضر اللقاء إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة عائشة بوشليبي مدير جامعة الذيد، والبروفيسور باول لوون عميد كلية العلوم البيطرية في جامعة ليفربول، وعدد من المسؤولين الأكاديميين من الجامعتين.