لمدة 5 سنوات ومجاناً للأقل من 18 سنة.. 120 دولار رسوم عضوية "الدخول العالمي للولايات المتحدة" للمواطنين

ذكرت بعئة الإمارات في واشنطن، أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحوا مؤهلين الآن للتسجيل في برنامج "الدخول العالمي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعمل على تبسيط إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل كبير للمسافرين المعتمدين مسبقاً.

وأكدت البعئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (X) ، أن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في البرنامج يعد إنجازاً مهمًا في تعزيز راحة السفر والأمان لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن المسافرين من أعضاء برنامج الدخول العالمي، يمكنهم تجاوز طوابير مراقبة جوازات السفر الأمريكية التقليدية لمدة خمس سنوات، مما يقلل من أوقات الانتظار ويعزز تجربة السفر.

وحددت خمس خطوات وإجراءات للتقديم والانضمام للبرنامج، للحصول على عضوية لمدة 5 سنوات برسوم 120 دولاراً ، ومجاناً للأقل من 18 عاماً، إذ تبدأ الإجراءات أولا بإنشاء حساب واستكمل الطلب عبر الإنترنت عبر موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية،: (https://ttp.dhs.gov/

وثانيا دفع رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد البالغة 120 دولارًا

وثالثا بمجرد الموافقة المشروطة على الطلب، يتم تحديد موعدًا للمقابلة في مركز التسجيل التابع لبرنامج Global Entry. ويمكنك اختيار التسجيل عند الوصول إلى بعض المطارات.

ورابعا حضور المقابلة مع المستندات المطلوبة (جواز سفر ساري المفعول وبطاقات تعريف مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية) ، ويتم الحصول على الموافقة النهائية عبر البريد الإلكتروني.

وخامسا الموافقة، حيث بمجرد الموافقة، تكون العضوية صالحة لمدة خمس سنوات ويمكن للمشاركين استخدام أكشاك Global Entry في 75 مطارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى.

ودعت البعثة المواطنين بعد الحصول على الموافقة إلى القيام بتنشيط بطاقة «الدخول العالمي» في غضون 30 يوماً، وتحميل تطبيق Global Entry قبل السفر دولياً.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أخيرا عن بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج «الدخول العالمي» وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ويعد البرنامج جزءاً من برامج حماية الحدود الأمريكية، حيث إن الانضمام له يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول للولايات للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، كما يمنحهم تصريحاً سريعاً عند وصولهم لبوابات المرور المخصصة في المطارات الأمريكية، مما يعزز تجربة السفر ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية، كما يأتي الانضمام إلى البرنامج تقديراً لسمعة الإمارات الطيبة.