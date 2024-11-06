محمد بن راشد يهنِئ دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية

هنَأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال سموُه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ونتطلع في دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، بما يخدم تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً".