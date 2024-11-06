منح «علامة الوقف» للمساهمين في أنشطة «بنك الإمارات للطعام» الخيرية

وقّع «بنك الإمارات للطعام» اتفاقية تعاون مع «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي»، هدفها منح الأفراد والجهات المساهمين في الأنشطة الخيرية التابعة لمؤسسة بنك الإمارات للطعام «علامة الوقف»، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، داوود الهاجري، إن «توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، يأتي في إطار حرصنا على الالتزام بوضع أطر التنسيق والتعاون مع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من خلال عقد الشراكات، وإبرام الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم والتعاون اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف البنك، واستقطاب المزيد من المتبرعين من القطاعين العام والخاص، وتشجيعهم على على المساهمة في زيادة عدد المستفيدين من بنك الإمارات للطعام محلياً وعالمياً. ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل على ترشيح الأفراد أو الجهات المساهمة في الأنشطة الخيرية من المؤهلين للحصول على علامة الوقف الخيري».

وأضاف: «(بنك الإمارات للطعام) هو إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويعكس التزامنا بالقيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي، ويشجع الأفراد والشركات على المشاركة من خلال التبرع، ما يسهم في تعزيز روح العطاء والتضامن في المجتمع».

من جهته، أكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، علي محمد المطوع، أن التعاون مع «بنك الإمارات للطعام» يعزز الإسهامات المجتمعية لأصحاب المشروعات المشاركة في الأنشطة الخيرية، ويرسم معايير وضوابط واضحة للجهات المساهمة في مبادرات المؤسسة.

وذكر المطوع أن «أوقاف دبي» تحرص على توطيد أطر التعاون المشترك مع كل الجهات والمؤسسات، وبما يسهم في تعزيز العمل الوقفي المستدام، وتنمية أصوله، لضمان وصول أثره إلى جميع شرائح المجتمع، وترسيخ دوره التنموي الفاعل في حياة الأفراد، وأضاف: «نعمل على ترسيخ ثقافة الوقف والعطاء في المجتمع عبر إطلاق مبادرات ومشروعات إنسانية تواكب روح العصر، وتحفّز على التكافل والتعاضد بين مختلف فئات المجتمع».

ونصّت أبرز بنود هذه الاتفاقية على أن يعمل «بنك الإمارات للطعام» على مراجعة الإحصاءات الخاصة بالجهات الحاصلة على علامة الوقف، والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة من قِبل «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة»، وإبلاغ المركز في حال إخلال أي من الأشخاص أو الجهات المرشحة من قِبله بأي من المعايير المعتمدة. وفي المقابل، سيعمل المركز على منح علامة دبي للوقف للجهات والأشخاص المرشحين من قِبل البنك، بعد التأكد من التزامهم بتحقق الضوابط والمعايير المعتمدة، ومراجعته للتقارير الدورية المستلمة منه للجهات المرشحة من قِبله، والممنوحة علامة الوقف.

يذكر أن «علامة دبي للوقف» هي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

داوود الهاجري:

. هدفنا استقطاب متبرعين من القطاعَين العام والخاص، وتشجيعهم على المساهمة في زيادة عدد المستفيدين من «بنك الإمارات للطعام»

علي المطوع:

. التعاون مع «بنك الإمارات للطعام» يعزز الإسهامات المجتمعية لأصحاب المشروعات المشاركة في الأنشطة الخيرية.