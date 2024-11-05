رئيسة سلوفينيا تشارك في جلسة حوارية بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اليوم، فخامة الدكتورة نتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بحضور سعادة نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة ووفد من السفارة السلوفينية، وسعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الأكاديمية.

وألقت رئيسة سلوفينيا كلمة في مسرح الأكاديمية، بعنوان "الدول الصغيرة في خضم التحديات التي تواجه النظام العالمي المعاصر"، تطرقت فيها إلى دور الدول الصغيرة في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، وقدرتها المتزايدة على التأثير على الأجندات العالمية.

كما عقدت جلسة نقاشية جمعت الرئيسة السلوفينية، وسعادة نيكولاي ملادينوف، استعرضت خلالها إسهامات سلوفينيا في مواجهة الأزمات العالمية والتجربة السلوفينية في بناء تحالفات دولية إستراتيجية.

وتطرقت إلى أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المعاصرة، وتعزيز المصالح المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي زيارة فخامة الدكتورة نتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا إلى الدولة، تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا، التي تمتد لأكثر من 32 عاما، والتي تميزت بالتعاون في مجالات عدة.