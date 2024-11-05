رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيسة جمهورية سلوفينيا، الدكتورة نتاشا بيرك موسار، التي تقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحّب سموه خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بضيفة البلاد، معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة من التطور في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية.

وبحث سموه ورئيسة سلوفينيا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بجانب الطاقة المتجددة والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم تطلعات البلدين ورؤيتهما نحو مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين موقف البلدين الداعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، ومنع اتساع الصراع فيها، ودعم السلام القائم على «حل الدولتين»، بجانب الدعوة إلى السلام والاستقرار في العالم وحل مختلف النزاعات بالطرق السلمية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية تحقق مصلحة الجميع، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من النماء في مسار علاقات التعاون بين البلدين.

وقال سموه إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت خلال 1992، في العام التالي لاستقلال جمهورية سلوفينيا، وهذا يعبّر عن الحرص المشترك على تعزيز التعاون لمصلحة البلدين والشعبين، مشيراً سموه في هذا السياق إلى دور اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المشاورات السياسية المهم من أجل التعرف إلى فرص التعاون واستثمارها في مختلف المجالات.

كما أكد سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، استمرار الإمارات على نهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع.

وقال سموه في تدوينته: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار العلاقات المتنامية بين الإمارات وسلوفينيا، والعمل المشترك على استثمار الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات لدعم التقدم والازدهار في البلدين. الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع».

من جانبها، أعربت الرئيسة السلوفينية عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الإماراتية ـ السلوفينية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

وأعربت عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات وشكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها خلال الزيارة.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، كما حضره الوفد المرافق لرئيسة سلوفينيا الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت خلال 1992، في العام التالي لاستقلال جمهورية سلوفينيا.

. الإمارات تواصل نهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع.