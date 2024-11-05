استعراض المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040

عقدت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بإمارة دبي اجتماعاً برئاسة المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس اللجنة، مطر الطاير، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، جرى خلاله استعراض أبرز المشاريع والمبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، بهدف ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون «دبي المدينة الأفضل للحياة والعيش في العالم».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، ومدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أحمد محمد بن ثاني، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، مالك آل مالك، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي.

وأكد الطاير أهمية مواصلة العمل لتبني استراتيجيات وسياسات ومشاريع تحولية مبتكرة، لتعزيز تخطيط وخدمات المدينة، ومواكبة سرعة التنمية في إمارة دبي، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في توفير بيئة حضرية متوازنة تحقق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوّار.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على عدد من الملفات الحيوية، أهمها: استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية، وتطوير مناطق الأرياف والبراري، حيث اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخيراً، المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية، لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوّار، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية، لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة.

وأشرفت اللجنة على تخطيط وتوزيع أكثر من 17 ألفاً و400 قطعة أرض سكنية على المواطنين، منذ إطلاق خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، في مارس 2021، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً، وكذلك خفض المدة اللازمة لاعتماد تصريح التصرف بالأراضي الخاصة بالمشاريع التطويرية بنسبة 60%، وبلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 53 مليار درهم، كما أنجزت 17 ملفاً متعلقاً بخطة دبي الحضرية 2040، أهمها إصدار قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة، واستراتيجية دبي لجودة الحياة، والعمل جارٍ لاستكمال 19 ملفاً، كما استعرضت اللجنة التوجهات المستقبلية التي سيتم التركيز عليها لتحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

مطر الطاير:

. المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على استراتيجية تجميل المدينة، وخطة تفعيل المراكز الحضرية وتطوير مناطق الأرياف والبراري.

. المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم يتضمن تطوير 5 محطات خدمية وترفيهية، لتوفير تجربة سياحية متميزة للسكان والزوّار.