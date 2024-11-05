فِرَق العمل تُقرّ منظومات لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية

أقرت الاجتماعات المغلقة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي عُقدت برئاسة عدد من الوزراء، منظومات متكاملة من المخرجات والمبادرات الوطنية والتنموية المهمة، لتسريع تحقيق المستهدفات في الملفات الوطنية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يضاعف النمو في مختلف القطاعات، ويدعم الارتقاء بجودة الحياة لأبناء دولة الإمارات، ويعمل على تمكين كل فئات المجتمع.

وناقش اجتماع خاص حول المقومات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة الضحاك، ما وصلت إليه الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، والفرص المتاحة، والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الغذائية المحلية، وتطوير الممكنات اللازمة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع، وأهم السلع والمواد الغذائية الأساسية التي من الممكن إنتاجها محلياً، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح حلول ومبادرات لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالغذاء والماء.

وترأس وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن العور، اجتماعين، الأول حول جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والثاني حول الشراكات الجامعية لبناء اقتصاد المعرفة، حيث تناول الاجتماع الأول بالبحث سبل تعزيز فرص الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وربطهم بسوق العمل، ومناقشة مرونة معايير القبول، وتحسين سياسات التدريب والتأهيل المهني، لتلبية احتياجات السوق.

كما ناقش الاجتماع الثاني تعزيز سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية والفرص المتاحة لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات سوق العمل، وتدعم الاقتصاد المعرفي والنمو المستدام.

وناقش اجتماع حول مستقبل الصناعات الدوائية برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتور ثاني الزيودي، تطوير منظومة الصناعات الدوائية في الدولة من خلال استعراض الوضع الحالي، والجهود الوطنية في هذا المجال واستشراف الفرص المتاحة وابتكار أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بهدف النهوض به، إضافة إلى تحديد المنتجات ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وفي اجتماع حول تعزيز قطاع السياحة ترأسه وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، ناقش المجتمعون جهود ترسيخ الإمارات وجهة جاذبة للسياحة في جميع المواسم، والبناء على ممكنات كل إمارة ومقومات كل منطقة، واستهداف أنواع السياحة المناسبة لها، إضافة إلى استعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال.

كما ناقش اجتماع خاص بقطاع النقل ترأسه وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أفضل الأفكار والمشاريع الهادفة إلى تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين إمارات الدولة إلى النصف، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي للتنقل في الدولة، وسبل خفض زمن التنقل، من خلال تحليل مسببات الازدحام المروري، ومناقشة وضع حلول تشمل تطوير قطاع النقل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، واقتراح سياسات ومبادرات وطنية داعمة لتحسين تجربة التنقل بين الإمارات.

وترأس محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد بالعمى، اجتماعاً حول العملات الرقمية، وكيفية تعظيم منفعتها واستخداماتها في الجوانب الاجتماعية، حيث ناقش الاجتماع الوضع الراهن لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية والمجالات الاجتماعية (مثل المخالفات والفواتير، والاسترداد الفوري للضريبة الخاصة ببناء منزل المواطن وغيرها).