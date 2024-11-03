محمد بن راشد: جعل الله أثر زايد وخيره في ميزان حسناته

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متوجهاً بالدعاء إلى الله تعالى، أن يجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته.

وقال سموه في «تدوينة» نشرها أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله المؤسس.. والأب القائد.. والزعيم الخالد.. زايد بن سلطان آل نهيان.. وأسكنه فسيح جنانه.. وجعل أثره وعمله والخير الذي بناه لشعبه في ميزان حسناته».

وصادف يوم أمس، ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، طيب الله ثراه، الذي رحل قبل 20 سنة في الثاني من نوفمبر، من عام 2004.