اعتدال الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً خلال نوفمبر

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً.

وينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4-6 درجات عما كانت عليه خلال أكتوبر، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وتوقع المركز أن تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خصوصاً ليلاً، على المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في نشرته الشهرية، أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر ستكون جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى غربية شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض الأيام، خصوصاً أثناء العواصف.

وتزداد الرطوبة النسبية في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن ضباب خفيف وكثيف على المناطق الساحلية.

كما تعبر بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وقد تؤدي إلى تكوّن سحب وسقوط أمطار.

وتزداد شدتها في حال تطورها إلى سحب ركامية، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.