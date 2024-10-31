حمدان بن محمد: نسعى لأن تكون دبي مركزاً إعلامياً عالميأ وأرضاً للمواهب

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تغريدة عبر منصة «إكس»: التقيت اليوم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف سموه: ناقشنا خلال الاجتماع، سبل تعزيز شراكاتنا القائمة مع المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى دبي لدفع الابتكار في مختلف المجالات وترسيخ مكانتها كمركز إعلامي إقليمي وعالمي وأرضاً للمواهب، ونجدد دعمنا لكل الجهود الهادفة للارتقاء بجودة المحتوى ونقل رسائل الأمل والتغيير الإيجابي من دبي للعالم.