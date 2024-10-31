دراسة: الإمارات تمتلك معدلاً مرتفعاً للحيوية في العمل والحياة

حقّقت دولة الإمارات معدلاً مرتفعاً للحيوية في العمل والحياة، والمتعلقة بمدى تأثير التوتر والتوازن بين العمل والحياة والتضخم والصحة العاطفية والأمن المالي في صحة الناس ورفاهيتهم بشكل عام، وذلك بحسب نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة «سيغنا العالمية للرعاية الصحية». وجاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة - التي حملت عنوان «دراسة سيغنا العالمية للصحة» - خلال فعالية نظمتها الشركة بالتعاون مع غرفة التجارة البريطانية في دبي، وجمعت نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار وخبراء الرعاية الصحية، لمناقشة نتائج الدراسة واستكشاف حلول عملية للتحديات التي تواجه القوى العاملة في دولة الإمارات. وبيّنت الدراسة مدى التزام دولة الإمارات بالصحة وتهيئة بيئة داعمة، ما أسهم في تسجيلها معدل حيوية متقدماً للسنة الثانية على التوالي. وتناولت الدراسة أيضاً مستويات التوتر وتحديات التوازن بين العمل والحياة وتأثير الضغوط المالية في الموظفين، مقدمة تحليلاً مفصلاً للفرص والتحديات في المنطقة.