محمد بن راشد يدعو أبناء الوطن للاحتفاء بيوم العلم في 1 نوفمبر

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة بيوم العلم في 1 نوفمبر المقبل.

وقال سموه عبر منصة "إكس": الإخوة والأخوات .. كما تعودنا في كل عام .. نحتفي بيوم العلم.. نحتفي براية الوطن .. نحتفي برمز دولتنا .. وسر قوتنا .. ومصدر فخرنا .. علم دولة الإمارات العربية المتحدة ..

وأضاف سموه: ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر هذا العام في الساعة الحادية عشر صباحاً في وقت واحد .. وبمشاعر متحدة ..

وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة … مناسبة نعبر فيها عن حبنا لهذا الوطن .. وولائنا لهذا العلم .. وعزمنا المتجدد أن تبقى راية اتحادنا خفاقة عالية تعبر عن عز ومجد ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة.