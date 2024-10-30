محمد بن راشد: قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحوّل وطنية نحو اقتصاد المعرفة.. واليوم نقطف الثمار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين، هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل.

وقال سموه: «قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحوّل وطنية نحو اقتصاد المعرفة.. واليوم نعيش هذا الواقع.. ونقطف ثمرة التحول».

ودوّن سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «قبل 25 عاماً رأينا بأن التقنية ستكون هي أساس الاقتصاد.. وأساس الإعلام.. وأساس المعرفة.. وأساس التنمية والتطور».

وتابع سموه: «قبل 25 عاماً أطلقنا مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة.. أطلقنا مدينة دبي للإنترنت.. قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحوّل وطنية نحو اقتصاد المعرفة.. واليوم نعيش هذا الواقع.. ونقطف ثمرة التحول.. وتستفيد الأجيال الجديدة من استعدادنا قبل 25 عاماً لهذه التحولات».

وأكد سموه: «الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل».