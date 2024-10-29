رئيس وزراء فيتنام يزور متحف المستقبل

استضاف متحف المستقبل، معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى.

وتعرف فام مينه تشينه، خلال الجولة، على مختلف أقسام وتجارب المتحف المميز بأسلوبه المعماري ومرافقه المتنوعة، واطلع على مجموعة من التقنيات المتطورة والابتكارات المستقبلية التي يتم عرضها في مختلف أرجاء المتحف لإبراز كيفية تأثير التكنولوجيا في تشكيل مستقبل البشرية ومجالات الحياة المختلفة.

كما اطلع رئيس وزراء جمهورية فيتنام خلال جولته برفقة ماجد المنصوري المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على جهود المتحف في بناء جسور المعرفة والتقارب بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال المبادرات والمنتديات والفعاليات العالمية التي يستضيفها لتسليط الضوء على أبرز التحولات والتوجهات في مختلف المجالات التي تهم مستقبل الإنسانية.