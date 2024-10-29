شرطة دبي تنظم فعالية توعوية للعمال

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز شرطة بر دبي، بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية توعوية لـ200 عامل في شركة جوتن، وذلك في الجانب الحقوقي.

وقالت رئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير: إن الفعالية تستهدف العمال، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، عبر محاضرات توعوية وتثقيفية، تتضمن معلومات بشأن قنوات التواصل مع شرطة دبي، والخدمات التي تقدم لعموم الجمهور، وفئة العمال بشكل خاص.

وأضافت أن الجهود التوعوية للعمال مستمرة على مدار العام، بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام الآخرين، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات وأنشطة مجتمعية.