ذياب بن محمد بن زايد يعزي بوفاة أحمد جوعان راشد الظاهري

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد جوعان راشد الظاهري، شقيق كل من سعادة محمد جوعان راشد الظاهري، ومعالي الدكتور هادف جوعان راشد الظاهري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس مريفيعة بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.