نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد بن جوعان الظاهري

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم السبت، في مجلس البطين بمدينة العين، واجب العزاء إلى معالي د. هادف بن جوعان الظاهري، وإلى سعادة محمد بن جوعان الظاهري، في وفاة المغفور له شقيقهما أحمد بن جوعان راشد الظاهري، وذلك بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسعادة محمد بن سلطان الظاهري.

وأعرب معاليه خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.