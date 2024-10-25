جولة حافلة معرض SHEIN المتنقلة في الإمارات تجلب الموضة والمرح والتخفيضات الكبرى

بدأ شي إن "SHEIN"، وهو متجر إلكتروني عالمي للأزياء وأسلوب الحياة، جولة حافلة معرض الأزياء المتنقلة في الإمارات بحماس كبير! انطلاقاً من أول محطة في جميرا بيتش ريزيدنس جي بي آر (JBR)، تتنقل حافلة SHEIN في دبي، والشارقة، لتقدم للزوار تجربة تفاعلية فريدة من نوعها.

ندعو المتسوقين في المنطقة للمشاركة في هذا الفعالية الممتعة واستخدام الكود الحصري 20PR للاستمتاع بخصم 20% على المشتريات عبر الإنترنت خلال الأسبوع الأول من الفعالية عبر تطبيق SHEIN أو الموقع الإلكتروني.

معرض SHEIN المتنقل مليء بأحدث المجموعات عالية الجودة للنساء، والرجال، ومنتجات الجمال، والمنزل والمعيشة. استمتع بالألعاب الممتعة، التقط صور للحظات رائعة وانشرها على إنستغرام، واستمتع بالوجبات الخفيفة المجانية – كل ذلك يحدث الآن!

ستكون الجولة في JBR بدبي من 25 إلى 27 أكتوبر، وستواصل الحافلة جولتها إلى جامعة دبي في 29 أكتوبر، ومتنزه دبي للمعرفة في 30 أكتوبر، ومن ثم إلى الواجهة المائية في المجاز، وتختتم الحافلة جولتها في الشارقة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

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