الإمارات تتضامن مع موريتانيا وترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات الموريتانية، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة، وأجبر آلاف السكان على مغادرة قراهم ومساكنهم.

وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووقوفها إلى جانبها في احتواء الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضمن جهود الدولة للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب موريتانيا الشقيق، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.