استئناف «النقل البحري» في القناة المائية والخليج التجاري بدبي

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تشغيل خطوط النقل البحري لخدمة المناطق السكنية بمنطقتي القناة المائية والخليج التجاري، بعد الانتهاء من تطويرهما. وتتضمن الخدمة خطين يربطان مناطق الجذب السياحي المحيطة بالمنطقتين المذكورتين.

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خلف حسن عبدالله بالغزوز الزرعوني، في بيان صحافي، أمس، إن الهيئة تستهدف من تطوير واستئناف تشغيل هذه الخطوط، تحقيق الرؤى والأهداف بكفاءة عالية، ما يعزّز الاقتصاد ويرفع من جودة المشاريع والحياة وخدمة المناطق والمشاريع التطويرية ذات الإطلالة البحرية، لافتاً إلى أن توفير البنية التحتية المناسبة في المشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية، يسهم في تسهيل حركة الجمهور من هذه المشاريع وإليها، وهو ما يزيد من جاذبيتها، فضلاً عن أن تحديث الوجهات السياحية والمناطق السكنية في إمارة دبي، ينعكس على زيادة أعداد مستخدمي خدمات النقل البحري. ويعمل الخط الأول «DC2» من 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً من الإثنين إلى السبت، ومن 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً أيام الأحد، بزمن تقاطر يراوح بين 30 و50 دقيقة، ويربط بين محطة الواجهة المائية ومحطة مراسي ومحطة الخليج التجاري ومحطة جودولفين ومحطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري، ويوفر وسيلة نقل مريحة لأولئك الذين يتنقلون من مراكز الأعمال والترفيه الرئيسة بالمنطقة وإليها.

أما الخط الثاني «DC3» فيعمل من 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً أيام السبت والأحد، ويربط بين محطة الجداف ومحطة حي دبي للتصميم للنقل البحري، ويعمل في كلا الاتجاهين، ويقدم هذا المسار وسيلة نقل مريحة وفعّالة للركاب بين المنطقتين، خاصة للراغبين في الوصول إلى محطة الخور على الخط الأخضر لمترو دبي، من حي دبي للتصميم، بزمن تقاطر يبلغ 35 دقيقة، ما يوفر وصولاً سلساً للأشخاص من المنطقة وإليها، وبتعرفة مقدارها درهمان فقط، لكل نقطة توقف بالخطين المذكورين.