100 ألف فحص سريري عن سرطان الثدي

أجرت «القافلة الوردية» فحوصاً لـ100 ألف حالة عن سرطان الثدي، حيث سجلت 97 ألفاً و697 فحصاً طبياً سريرياً؛ منها 81 ألفاً و372 امرأة، و16 ألفاً و325 رجلاً؛ في إنجاز يعكس التزام المجتمع بالمشاركة في هذه المبادرة الحيوية، وجهود جمعية أصدقاء مرضى السرطان في تقديم سبل الدعم كافة لمواجهة المرض، وتعزيز دور برامج الفحص المبكر، وبالتالي زيادة فرص الشفاء التام.

وأوضحت جمعية أصدقاء مرضى السرطان لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم اكتشاف 117 حالة للنساء، وحالة واحدة للرجال، خلال الفحوص، على مدى نشاط القافلة الوردية خلال سنوات عملها وحتى اليوم.