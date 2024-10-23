الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية والفضائية في تركيا

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء واختطاف رهائن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى تركيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإطلاق سراح الرهائن بصورة عاجلة.