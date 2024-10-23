حمدان بن محمد يطلق منصة «Ignyte» الرقمية لدعم 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال عام  

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، المنصة الرقمية «Ignyte»، بهدف تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة ورواد الأعمال من النمو والتوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

تهدف منصة «Ignyte» التي أوجدها وطورها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إلى أن تشكل ركيزة أساسية ومُساهماً رئيساً ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال عام. وكجزء من طموح دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، تُتيح المنصة لرواد الأعمال الوصول إلى شبكة عالمية واسعة من المستثمرين والمُوجّهين والشركات الكبرى والجهات الحكومية، ما يخلق منظومة شاملة تعزز نمو الأعمال.

ولتحقيق أقصى استفادة للشركات الناشئة المنضمة إلى المنصة، تهدف «Ignyte» إلى توسيع نطاق خدماتها وعروضها بشكل كبير من خلال جذب 5000 صندوق رأسمال استثماري ومستثمرين، و5000 مُرشد وخبير مُعتمد، وأكثر من 500 شريك من الشركات والجهات الحكومية، إضافة إلى 5000 ميزة حصرية. حيث ستساعد هذه الميزات الشركات الناشئة على توفير أكثر من 100 مليون دولار أميركي بشكل جماعي.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم: «يمثل إطلاق منصة Ignyte خطوة مهمة في إطار تعزيز اقتصاد دبي الرقمي، وينسجم مع الركائز الأساسية لاستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي تركز على تمكين الشركات من النمو بشكل أسرع من السوق من خلال التركيز على الابتكار. ولا شك أنه بتوفير منصة عالمية للشركات الناشئة للتواصل والابتكار والنمو، فإن مركز دبي المالي العالمي يؤكد مجدداً التزامه بتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار والتقدم التكنولوجي».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي في دبي، عارف أميري: «يُواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إذ تُعتبر (Ignyte) أحدث مبادرة تُظهر مدى التزامنا الراسخ بتفعيل مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة مُساهمة الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2032».

وأضاف: «من خلال (Ignyte)، سنُمكّن الشركات الناشئة من الإسهام بشكل أكبر في اقتصادنا وندعمها للعب دور أكثر أهمية في مجتمع يَقوده التحول الرقمي».

تمكين الشركات الناشئة

وتهدف منصة «Ignyte» إلى تمكين الشركات الناشئة والمؤسسين في كل مرحلة من مراحل مسيرة نموهم، بدءاً من التطوير والتأسيس إلى تحقيق التوسع العالمي. وبإتاحة الوصول إلى المُوجّهين والمُرشدين وخُبراء القطاع الذين واجهوا تحديات مُماثلة، يُمكن لرواد الأعمال الحصول على إرشادات قيّمة تُساعدهم خلال مسيرتهم. ويُمكن للشركات الناشئة من خلال المنصة التواصل مع المستثمرين المحتملين، والمشاركة في فعاليات التواصل، والاستفادة من العروض الحصرية منخفضة الكلفة. كما تسهم منصة «Ignyte» في سد الفجوة بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية، بما يخلق فرصاً للتعاون والابتكار.

سوق رقمي

تتميز «Ignyte» بسوق رقمية متنامية تقدم عروضاً متميزة وحزماً حصرية مُصممة خصيصاً للشركات الناشئة، تشمل أدوات الإنتاج، والرموز السحابية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، والخدمات المتخصصة. ومع خطط لتوسيع هذه العروض إلى 5000 عرض عام، يوفر هذه السوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي توصيات مخصصة، بما يساعد الشركات الناشئة على العثور على عروض غير متوافرة في أي مكان آخر. علاوة على ذلك، تربط المنصة البائعين بمجتمع الشركات الناشئة، بما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة في سوق غير مستغل.

«Challenges Ignyte» منافسات رقمية مُبتكرة

إضافة إلى ذلك، تقدم المنصة «Challenges Ignyte»، وهي مساحة تنافسية عبر تنظيم المسابقات لعلماء البيانات والباحثين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي، تركز على قطاعات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتيح للأفراد عرض مهاراتهم والتعاون مع الآخرين في هذا المجال واختبار قدراتهم أمام جمهور عالمي. وستتاح الفرصة للمشاركين للتفاعل والمشاركة في تحديات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيتم منح جوائز لأفضل المتفوقين.

كما يمكن للمستثمرين الذين يستخدمون منصة «Ignyte» تلقي عروض مباشرة من الشركات الناشئة، بما يُمكّنهم من اكتشاف الفرص المتوافقة مع معاييرهم للاستثمار. وبتسهيل التواصل المجتمعي والمشاركة في الفعاليات، تعمل المنصة على ربط المستثمرين بالموجّهين ورجال الأعمال وقادة الشركات، بما يسهم في إزالة حواجز التواصل وتبسيط عمليات العناية اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق منظومة نابضة بالحياة يُمكن من خلالها للمستثمرين والشركات الناشئة الازدهار، وسد الفجوات في التمويل وتحديد الحلول المُبتكرة.

وميزة الأحداث والفعاليات على منصة «Ignyte» والمُتاحة لجميع أعضاء المنصة، تتيح للشركات الناشئة الترويج لأحداثها الخاصة، ودعوة مجتمع «Ignyte» والجمهور بشكل عام أيضاً. ويُمكن للأعضاء تنظيم فعالياتهم الخاصة، فضلاً عن متابعة وحضور الفعاليات والأحداث المنظمة من قبل أطراف أخرى.

وقد أسهم التركيز الاستراتيجي لإمارة دبي على تشجيع الابتكار وتعزيز التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، بمنح رواد الأعمال والشركات الناشئة أساساً متيناً للازدهار، فقد احتلت دبي المرتبة الثانية من حيث قيمة منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والخامسة بين أفضل 10 منظومات ناشئة من حيث حجم التمويل المقدم في المرحلة المبكرة في «التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024». وحققت الإمارة درجة مثالية (10) في التمويل، ما يعكس نشاط التمويل والمستثمرين القوي في المرحلة المبكرة، وخمس شركات «يونيكورن» ناشئة. لقد أسهمت الإمارة في إثراء منظومة الشركات الناشئة من خلال البنية التحتية المتطورة، وتوسيع الاتصال، والتنوع الثقافي.

ويمكن للشركات الناشئة التسجيل في منصة «Ignyte» الآن على الموقع الإلكتروني: Ignyte.ae

. المنصة ستربط الشركات الناشئة وروّاد الأعمال بـ5000 صندوق رأسمال استثماري ومُستثمرين، و5000 موجّه وخبير، و500 شريك من الشركات والجهات الحكومية.

. 5000 من المزايا والعروض الحصرية الداعمة لنمو الشركات الناشئة في المنصة، ما سيحقق توفيرات تزيد على 100 مليون دولار.