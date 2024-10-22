أصداء واسعة لزيارة رئيس الدولة في الإعلام الروسي

حظيت الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للعاصمة الروسية موسكو بأصداء واسعة واهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الروسية.

فقد أبرزت وكالات أنباء «تاس» و«إنترفاكس» و«ريا نوفوستي» وصحيفة «كوميرسانت وفيديموست» المباحثات التي أجراها صاحب السموّ رئيس الدولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقر الكرملين، والتي ركّزت على مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في حين ركّزت القناة الأولى وقناة روسيا 24 في التلفزيون الروسي على افتتاح صاحب السموّ رئيس الدولة والرئيس الروسي «مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم» بمدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو.

من جانبها، بثت وكالة تاس للأنباء تقريراً مفصلاً عن تاريخ العلاقات الإماراتية - الروسية، فيما عرضت «قناة روسيا اليوم» تقريراً خاصاً بالشأن نفسه.