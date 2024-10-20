«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 10 آلاف طرد إغاثي في الشارقة

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعكس موقف الإمارات الثابت قيادةً وحكومةً وشعباً تجاه الأشقاء في لبنان، انطلقت، أمس، فعالية يوم التعبئة في مركز إكسبو الشارقة، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق.

وجمعت الحملة 10 آلاف طرد إغاثي، بمشاركة نحو 3000 متطوع.

وتفقد الحملة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم في الشارقة، يرافقه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، فؤاد نبيه دندن، والقنصل العام اللبناني، عساف ضومط، للمشاركة في فعاليات الحملة.

وحرص المتطوعون من المواطنين والمقيمين على الحضور منذ الصباح الباكر للمشاركة في الحملة وتعبئة الحزم الإغاثية، تمهيداً لإرسالها إلى لبنان.

واصطحب كثير من المشاركين أبناءهم للمساهمة في هذا العمل الإنساني، فضلاً عن مشاركة واسعة من قِبَل ذوي الهمم.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أن الحملة ناجحة بكل المقاييس، مشيداً بجهود المتطوعين لتعبئة الطرود الإغاثية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، لـ«الإمارات اليوم»، إن حملة «الإمارات معك يا لبنان» تمكنت من تجهيز 10 آلاف طرد غذائي وصحي.

وأكد أن كثافة المشاركة تعكس الأهداف السامية التي تسعى إليها حكومتنا، والتي ورثناها عن والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون الإمارات وطناً للتعايش بين مختلف الجنسيات والأديان دون تفرقة.

وقالت فاطمة المطروشي، من مؤسسة القلب الكبير، إن حملة «الإمارات معك يا لبنان» تستهدف الاستجابة السريعة للأزمة في لبنان، وتقديم مساعدات عاجلة لأشقائنا المتضررين، لتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن المساعدات تتضمن مواد إغاثية، غذائية ومستلزمات شتوية ومواد نظافة شخصية.

وقال متطوعون لـ«الإمارات اليوم»، إن مشاركتهم في الحملة تنبع من واجبهم تجاه أشقائهم في لبنان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تجسّد الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المحتاجين والمتضررين حول العالم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، خلود أحمد النعيمي: «نشعر بالفخر كوننا جزءاً من هذه الحملة الإنسانية، ونسعى دوماً إلى أن نكون في طليعة الجهات التي تمد يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة إليها».

وعبّرت المتطوعة سارة خالد، طالبة (11 عاماً) عن سعادتها بوجودها ضمن فريق المتطوعين الذين لبوا نداء الواجب الإنساني، موضحة أنها حرصت على الحضور برفقة أسرتها للمشاركة في دعم لبنان، لتجاوز المحنة التي يمر بها.

وقال حمد عبدالله علي، من مركز الشارقة للعمل التطوعي: «ما نقوم به اليوم هو السير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وهذه الحملة تؤكد أن الإمارات في قلب العمل الخيري والإنساني».

تفاعل كبير

أشاد القنصل العام لدولة لبنان في دبي والإمارات الشمالية، عساف ضومط، خلال مشاركته في حملة «الإمارات معك يا لبنان» بالدور الريادي لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم لبنان خلال أزمته.

وأكد أن تفاعل المتطوعين والجمعيات والحضور الكبير يعكسان عمق العلاقة بين الشعبين، ويعززان الأمل والتفاؤل بالمستقبل.

وأعرب عن تقديره لجهود المتطوعين، صغاراً وكباراً، وجهات خيرية وحكومية في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

وقال إن الإمارات كانت سبّاقة إلى تقديم المساعدات من خلال الجسر الجوي الذي أسس منذ بداية الأزمة، ما ترك أثراً كبيراً في نفوس اللبنانيين.