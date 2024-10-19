«طوارئ الفجيرة» يحتوي تلوثاً نفطياً بأحد الشواطئ

استجاب فريق الطوارئ لهيئة الفجيرة للبيئة لبلاغ من منشآت فندقية بوجود تلوث نفطي على أحد شواطئ الإمارة العامة، إذ بادر الفريق بالتحرك إلى موقع البلاغ وأجرى المسوحات البحرية اللازمة، لتحديد موقع البقعة الزيتية في البحر.

ونسقت الهيئة مع شركات المكافحة المتخصصة والجهات المعنية والفنادق المتأثرة لتكثيف جهودها، إضافة إلى تكثيف جولات التفتيش البحري من المراقبين، للتأكد من عدم تأثر المناطق المحيطة والمياه الإقليمية للإمارة بالبقعة النفطية.

ووجهت بلدية دبا الفجيرة فرقها المختصة لمسح وتنظيف رمال الشواطئ العامة المتأثرة بالبقعة النفطية، لحماية رمال الفجيرة الذهبية، وضمان استمتاع الزوار بقضاء أوقاتهم فيها.

وتعمل الهيئة مع الجهات المعنية للتحقق من المتسبب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت أن اتباع المنشآت الفندقية إجراءات الإبلاغ السريع أسهم في سرعة الاستجابة لاحتواء الوضع من قِبل الفرق المختصة.