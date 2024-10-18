«منى الافتراضية».. مستشارة متخصصة في البيانات المالية

استعرضت وزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، مبادرة مبتكرة تحمل اسم «منى الافتراضية»، وهي عبارة عن مستشارة ذكاء اصطناعي متخصصة في البيانات المالية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات، وتوفير إحصاءات دقيقة وشاملة.

وتهدف «منى الافتراضية» إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة البيانات المالية الحكومية من خلال الوصول السريع والسهل إلى بيانات أكثر دقة وتحسين جودتها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء البشرية وتحسين دقة التحليلات المالية، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات المالية لكل المعنيين، وتطوير آلية عرضها، وتمكين الموظفين من طلب البيانات بسهولة، والتفاعل معها بصورة مباشرة.

وتعتمد «منى الافتراضية» على مجموعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوليد رؤى قيّمة، والواقع الافتراضي والمعزز (XR)، لعرض البيانات بطريقة تفاعلية وجذابة، وتحليل البيانات التوليدي لتوفير معلومات مفيدة للموظفين بسهولة، حيث تستهدف هذه المبادرة الإدارة العليا في الوزارة والجهات الأخرى، والمتعاملين من موظفي الجهات الاتحادية ومن الأفراد والشركات، إضافة إلى موظفي وزارة المالية بمختلف التخصصات المالية، ما يسهم في إثراء التقارير المالية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية، سعيد راشد اليتيم: إن إطلاق «منى الافتراضية» يمثّل خطوة مهمة في مجال التحول الرقمي للقطاع المالي الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرتها على إدارة البيانات المالية بطرق مبتكرة وأكثر فاعلية.