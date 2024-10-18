3 أنظمة إلكترونية لتصنيف الوظائف والعمل عن بُعد والشكاوى في عجمان

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، ثلاثة أنظمة إلكترونية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التحول الرقمي في إجراءات وعمليات الموارد البشرية في حكومة عجمان، والتي تشمل «نظام تقييم وتصنيف الوظائف»، و«نظام العمل عن بُعد»، و«نظام التظلمات والشكاوى».

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي: إن إطلاق الأنظمة الثلاثة يأتي في إطار حرص الدائرة المستمر على تعزيز التحول الرقمي في مختلف جوانب العمل الحكومي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتبسيط العمليات، ما يسهم في تطوير بيئة عمل مرنة وفعّالة تدعم الابتكار والتميّز المؤسسي.

وأضاف السويدي أن هذه الأنظمة تعكس حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، بما يتماشى مع رؤية حكومة عجمان في تحقيق التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي، وتوفير حلول تقنية متقدمة تُسهم في تمكين الموظفين وتعزيز قدراتهم، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

ويوفر «نظام تقييم وتصنيف الوظائف»، آلية فعّالة لتحديد الوظائف وفقاً لمتطلباتها وأهدافها، ما يسهم في التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتحسين أدائها، ويعزز التقييم الصحيح للوظائف الحكومية على المستويات الوظيفية كافة مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة، وضمان الشفافية في العمل الحكومي.

فيما يتيح «نظام العمل عن بُعد الإلكتروني» متابعة فعّالة لإنجاز المهام خلال فترة العمل عن بُعد، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية، كما يسهم في تسهيل تقديم ومتابعة طلبات العمل عن بُعد وفقاً للضوابط المحددة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات المعتمدة.

أما «نظام التظلمات والشكاوى الإلكتروني» فيهدف إلى توفير منصة موحدة وفعّالة لمعالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من موظفي حكومة عجمان، حيث يدعم الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ويعزز مبادئ المساءلة، ما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي، والمحافظة على حقوق الموظفين، وتحسين بيئة العمل.