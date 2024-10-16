«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطوّر تطبيقاً لـ «إدارة مهام الموظفين»

تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حلولها الرقمية وتقنياتها المخصصة لتحسين تجربة الموظفين، وتطوير الأداء المؤسسي، وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة دبي في معرض جيتكس غلوبال الذي انطلق أول من أمس، ويستمر إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت الدائرة في بيان صحافي، أمس، إنها تهدف من خلال وجودها في النسخة الـ44 من هذا الحدث العالمي، إلى تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والمؤسسات المشاركة، وتعزيز التعاون والابتكار في مجال الموارد البشرية، إضافة إلى تعريف الزوار والمشاركين بتطبيق «مهامي»، الذي كانت قد أطلقته في نسخة «جيتكس 2023»، وجرى تطويره هذا العام بهدف تسهيل عمل موظفي الدائرة، وإنجاز المهام بكفاءة أكبر، وبما يضمن توفير الوقت والجهد. كما ستسلّط الضوء على منصة «الاستفسارات القانونية العسكرية» التي أطلقتها الدائرة لتقديم الآراء القانونية المتعلقة بهذا المجال على موقعها الرسمي.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، في بيان صحافي أمس: «نسعى من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس غلوبال 2024 إلى المضي قُدُماً في مواكبة أحدث التطورات الرقمية والذكية»، مؤكداً أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً لتأهيل المورد البشري لقيادة العمل الحكومي في المستقبل، وأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر العاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى جعل مدينة دبي المدينة الأكثر جاهزية لاحتضان التغيرات التكنولوجية العالمية.

وتستعرض الدائرة ضمن جناحها مجموعة من الحلول والبرامج المبتكرة، وذلك تحت مظلة «دبي الرقمية»، ومؤسستي «حكومة دبي الرقمية» و«دبي للبيانات والإحصاء» التابعتين لها، ومن أبرز تلك الحلول والخدمات، تطبيق «مهامي» لإدارة المهام اليومية للموظف، الذي أدخلت الدائرة تحديثات جديدة عليه خلال هذه النسخة.

ويتيح التطبيق العديد من الخدمات والخصائص التي تُسهّل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يوفّر خاصية عمل مجموعات للتواصل، وإدارة المشاريع، من خلال التواصل المباشر بين العاملين على المشاريع، كذلك، يُمكّن المسؤولين من المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بدايةً من رئيس القسم، أو مدير الإدارة، أو المدير التنفيذي، وكذلك المدير العام للدائرة، الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.