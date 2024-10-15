«زايد العليا» تطلق مبادرة لتأهيل فاقدي وضعاف السمع في غزة

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة مجتمعية جديدة لرعاية وتأهيل الأشقاء في قطاع غزة من فاقدي وضعاف السمع، بهدف تمكينهم من الاندماج في المجتمع، وتيسير حياتهم اليومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار التعاون المستمر مع مدينة الإمارات الإنسانية.

وتسهم المبادرة في توفير بيئة شاملة وداعمة، تساعد هؤلاء الأفراد على التطور والاندماج في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في دعم مختلف فئات أصحاب الهمم في أنحاء العالم، كما تأتي تأكيداً لالتزام المؤسسة، بتعزيز الوعي المجتمعي، حول أهمية دمج أصحاب الهمم، وضمان حقوقهم، وتمكينهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مجتمعاتهم.

كما تعكس روح التضامن والأخوة مع الأشقاء، شعب غزة، وتؤكد أهمية دعم وإدماج أصحاب الهمم، تحقيقاً لمجتمع مستدام يسوده التفاهم والاحترام للجميع.