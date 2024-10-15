أحمد بن سعيد يُطلق المرحلة الأولى من «خارطة سماء دبي»

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، المرحلة الأولى من «خارطة سماء دبي» الموحدة، لتعزيز آلية الإشراف على أنشطة قطاع الطيران المدني في المجال الجوي للإمارة، التي توفر جميع الخرائط المتعلقة بخدمات هيئة دبي للطيران المدني في منصة واحدة، بما في ذلك تتبع وسائل النقل الجوي والرافعات والخدمات الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة دبي للطيران المدني في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وإضافة إلى هذه المبادرة الطموحة، تسلّط الهيئة ضمن منصة «دبي الرقميّة»، الضوء على مجموعة من الأنظمة المتطورة والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة العمل، وتعزيز الريادة في مجالات إدارة الطيران، وضمان سلامة النقل الجوي في دبي.

وقال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي: «يعكس إطلاق المرحلة الأولى من (خارطة سماء دبي) التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الطيران، ويشكل خطوة مهمة نحو مستقبل آمن ومستدام للقطاع».

وأضاف: «ندرك بأن الأمن والسلامة هما الأساس في جميع عملياتنا، ونسعى دائماً إلى تطوير حلول تتماشى مع الاتجاهات العالميّة وأفضل الممارسات المتبعة».

وتابع: «من خلال مشاركتنا في (جيتكس غلوبال 2024)، فإننا نهدف إلى عرض العديد من المبادرات الذكية والخدمات الحديثة أمام الزوّار والشركات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في إمارة دبي».

من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، سعيد بالهول: «باعتبارها خطوة رائدة تواكب رؤية الهيئة في دعم الابتكار واستشراف المستقبل، تسهم منصّة (خارطة سماء دبي) في توفير أداة حيوية، وخريطة تفاعلية لإدارة المجال الجوي للإمارة، حيث توفر جميع الخرائط المتعلقة بخدمات الهيئة في منصة واحدة، بما في ذلك عرض جميع تحركات وسائل النقل الجوي والرافعات والخدمات الأخرى، من خلال بث مباشر لهذه البيانات. كما ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز سلامة وكفاءة العمليات الجوية في المنطقة، ما يعكس التزام الهيئة تطوير حلول مبتكرة لرفع مستوى الأداء وتعزيز إدارة المجال الجوي».

يشار إلى أن هيئة دبي للطيران المدني تقدم خلال «جيتكس غلوبال 2024» عرضاً تُبرز فيه مزايا مشروعاتها وتقنياتها، وتستعرض أهم التطورات في مجال الخدمات الرقمية والتحول الرقمي داخل الهيئة، لافتة إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى رقمنة كل جوانب الحياة في الإمارة، وتحقيق بيئة عمل رقمية مبتكرة، تدعم تقدم وتطور دبي كمركز عالمي في قطاع الطيران.